Infortunio Allan, Il Mattino: non è ancora disponibile, prosegue nel lavoro differenziato

Notizie SSC Napoli - La SSC Napoli lavora, in ritiro, in vista della prossima gara di campionato che si giocherà sabato a Udine. Rischia di saltare la sfida Koulibaly, per un problema fisico, ma non è il solo.

Ultime SSC Napoli, Allan ancora indisponibile

Come riporta Il Mattino, ancora indisponibile Allan, un altro pilastro della squadra azzurra, per l'infrazione alla costola accusata a Liverpool: il brasiliano prosegue nel lavoro differenziato. Salterà Udine anche Milik che parte dell'allenamento la ho svolto in gruppo e altro personalizzato.

