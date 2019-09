Infortuni Insigne e Milik, CorSport: Lorenzo tenta il recupero per la Samp, Arek rischia di saltare anche il Liverpool

Notizie Calcio -L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sugli infortuni di Lorenzo Insigne e Arek Milik:

"C’è sempre il capitano alle prese con un contrattempo d’origine muscolare (noie al flessore della coscia destra in via di composizione) accusato nel riscaldamento pre-partita all’Allianz Stadium. Lorenzino ha retto per un tempo - accollandosi peraltro qualche rischio - e ha poi dovuto alzare bandiera bianca: il recupero procede tuttavia per il meglio (ieri s’è allenato a parte sul campo 2). Ci sarà con la Samp? Ancora presto per dirlo, la domanda potrebbe contemplare una risposta soltanto a metà della prossima settimana, quando si entrerà nel vivo degli allenamenti. E poi Milik, uno dei bersagli preferiti della malasorte. Non trova pace il polacco: già vittima di seri e reiterati infortuni, è tuttora alle prese con un problema agli adduttori evidenziato nel corso della tournée negli States d’un mese or sono. Attualmente è nella sua Polonia a seguire una tabella personalizzata e dovrebbe riaggregarsi al gruppo lunedì. Dopo aver saltato Fiorentina e Juve («sto lavorando sodo, ma soffro molto a non essere in campo», aveva postato poco prima del big-match), al suo rientro Arek verrà valutato dallo staff medico azzurro, ma resta al momento improbabile un suo utilizzo alla ripresa del campionato. E, conseguentemente, non appare nemmeno scontato il pieno recupero in ottica Champions, appena tre giorni dopo".