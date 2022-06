Indice di liquidità, preoccupazione in FIGC. Gazzetta: la Lazio di Lotito non l'avrebbe rispettato

Vince, almeno «parzialmente», la Lega di Serie A. Perde la Federcalcio. È la fotografia dello scontro sull’ormai famoso indice di liquidità, quella soglia dello 0,5 per cento fra «attività e passività correnti» che con una delibera del consiglio federale era stata dichiarata «ammissiva», cioè vincolante, per iscriversi al campionato. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Come racconta il quotidiano, questa è solo la partita di andata, disputata davanti al Collegio di garanzia, ultimo grado della giustizia sportiva. Il «ritorno» è previsto al Tar del Lazio, a cui gli avvocati della Figc si rivolgeranno nelle prossime ore per chiedere intanto una sospensiva:

"Soglia che tutti i club avrebbero rispettato con la sola eccezione della Lazio (sarebbe stato necessario entro il 22 giugno un intervento per due milioni di euro). Per la Sezioni Unite bisogna aspettare la chiusura dell’esercizio di bilancio e non può valere per iscriversi una situazione fotografata al 31 marzo (con aggiornamenti possibili entro il 22 giugno). La Lega è soddisfatta e si augura «che ora possa riprendere il percorso di collaborazione con la Figc».

La Figc è preoccupata. Se si stabilisce che puoi intervenire solo una volta l’anno, quando si approva il bilancio - questo il ragionamento - allora rischiano di andare in fuorigioco anche i controlli periodici (generalmente trimestrali) su tasse e contributi"