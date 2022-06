Indagine Procura sul Napoli per l'affare Osimhen: la reazione di Victor alla notizia

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta quale è lo stato d'animo di Victor Osimhen in merito all'indagine della Procura di Napoli che sta indagando sull'operazione che lo ha portato in azzurro dal Lille. Come Spalletti, si legge sul quotidiano, attende di capire che Napoli verrà allestito.

Indagine Procura per Osimhen: la reazione di Victor

