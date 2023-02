Incubo Sampdoria: probabile penalizzazione in classifica

Penalizzazione in vista per la Sampdoria? La Gazzetta dello Sport scrive che la società blucerchiata ha inoltrato lla documentazione a corredo della domanda di ammissione alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Un piano di salvataggio che prende spunto da una procedura fondamentalmente prevista per aiutare le imprese in temporaneo stato di crisi, ma con la capacità di risollevarsi attraverso varie azioni durante la procedura stessa.

Una procedura del tutto nuova non prevista dalle norme federali. Infatti la Figc sarà chiamata a decidere se potrà ritenersi ammissibile o meno tale operazione. Tuttavia la Sampdoria deve trovare 11 milioni nel giro di due settimane per pagare gli stipendi dell'ultimo trimestre 2022. in caso contrario riceverà punti di penalizzazione: