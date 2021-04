Incubo Covid su Juve-Napoli, CorSport: c'è apprensione, terzo giocatore debolmente positivo tra i bianconeri. Oggi test molecolare

Ultime notizie Napoli - Juve-Napoli-Covid. Purtroppo, in questa stagione sembra impossibile parlare di questa partita senza poter tirare in ballo il coronavirus. Resta infatti un match a tre, ancora una volta. Ne parla il Corriere dello Sport.

"A distanza di sei mesi e tre giorni il conteggio dei positivi si è ribaltato. Fino a ieri sera, due i positivi della Juve di rientro dalla tremenda sosta per le nazionali (Bonucci e Demiral). L'apprensione resta, di ieri la notizia relativa a un terzo giocatore debolmente positivo in casa Juve, in attesa degli esiti dei test molecolari per confermarlo o far tirare un sospiro di sollievo attorno a un profilo che potrebbe essere non solo reduce del derby col Toro (ieri un'altra positività) ma anche di rientro dal pericoloso cluster della Nazionale. Juve-Napoli assomiglia sempre più a un triangolare con quel terzo incomodo coronavirus che proprio non vuole saperne di lasciare in pace nessuno"