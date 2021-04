Incubo Covid nell'Italia, CorSport: isolamento fiduciario per i calciatori della Nazionale?

Ultime Serie A - Il Covid ha rovinato la gioia di Roberto Mancini per la vittoria in Lituania che ha permesso al tecnico di Jesi di eguagliare la striscia di 25 risultati utili di Marcello Lippi. Ne parla il Corriere dello Sport.

"La notizia è data dalla Figc ha spiazzato tutti: ieri un membro dello staff, già isolato a Sofia e rientrato in Italia martedì per una faringodinia, è risultato positivo al tampone. Altri tre membri, venuti a contatto con lui, hanno avuto lo stesso esito al test effettuato ieri a Vilnius. Sono tornati con un volo diverso rispetto a quello della squadra che aveva eseguito i tamponi lunedì. Resta da vedere adesso se ci saranno implicazioni per i calciatori ovvero se dovranno osservare un periodo di isolamento fiduciario"