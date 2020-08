Incontro De Laurentiis-Gattuso, Tuttosport: il patron ha ribadito che senza cessioni non arriveranno gli altri acquisti indicati dal tecnico

Notizie Napoli calcio. Ieri a Capri è andato in scena un summit di mercato tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione odierna di Tuttosport:

"L’incontro professionale è stato utile per fare il punto della situazione sul mercato, non di più, anche perché all’appuntamento non era presente Giuntoli, in giro per l’Italia alla ricerca di soluzioni per smaltire la rosa. Un diktat del patron ribadito anche ieri a Gattuso: fino a quando non ci saranno delle cessioni, non sarà possibile completare l’organico secondo le direttive del coach".