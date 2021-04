Incompetenti e incapaci, De Laurentiis attacca la FIGC in commissione VAR: la replica di Gravina

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera la situazione di paralisi che contraddistingue l’attività della Lega, con la maggioranza a 14, si riflette anche sull'andamento dei lavori pianificati in agenda e che quindi procedono a rilento.

De Laurentiis contro la FIGC, il motivo

La situazione di paralisi - secondo il qutoidiano - sta innervosendo il presidente Gabriele Gravina, stanco anche dei continui attacchi personali di alcuni presidenti. Non ultimo il patron della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis, che lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di essere diretta da incompetenti e incapaci. Di qui le dichiarazioni del presidente federale che ha fatto notare come «non sia più tollerabile la disparità sui quorum costitutivi e sulle maggioranze deliberative delle leghe, così non si procede con il principio della democrazia». Proprio per questo motivo - chiosa il CorrSera - oggi Gravina a Dal Pino ribadirà la necessità che la Lega si adegui a principi informatori del Coni e alle regole della Federcalcio.