A Saint Moritz, sulla neve in sedia a rotelle, smagrito e ancora visibilmente provato: sono le prime immagini, pubblicate dal settimanale Chi, di Lapo Elkann, che si trova in convalescenza nella cittadina svizzera insieme con un amico dopo il terribile incidente d’auto a Gerusalemme in cui ha rischiato di morire un mese fa. Il nipote dell’Avvocato è rimasto due giorni in coma, adesso è in riabilitazione e si è goduto i giorni di sole.

