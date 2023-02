Inchiesta Juventus, spunta interrogatorio del collegio sindacale: "Il CdA ci nascose manovra stipendi"

Ultime notizie - Sul Corriere della Sera alcuni stralci dell’interrogatorio di Paolo Piccatti, presidente del collegio sindacale della Juventus dal 2008 al 2021.

Piccatti è stato interrogato dai pm che si occupano dell’inchiesta Prisma il 25 novembre dell’anno scorso. Il tema, in particolare, è quello relativo alle manovre stipendi della Juventus.

«Sapevamo quello che era uscito, cioè il risparmio e la riduzione tout court degli stipendi. Quando abbiamo letto gli atti di questo fascicolo delle chat e delle scritture, ci siamo sorpresi e arrabbiati».

Sulla seconda manovra stipendi, con accordi per 17 giocatori:

«Assolutamente no. Noi non eravamo a conoscenza di nulla di tutto questo. Ho visto questi atti nel vostro fascicolo, tutto questo ambaradan non ci è stato comunicato. Se avessimo avuto conoscenza di fatti di questa natura, ci saremmo agitati non male».

Sulle plusvalenze:

«Il problema delle plusvalenze non è mai giunto alla nostra attenzione. Se posso osare, siamo andati anche a leggere la nuova relazione di Deloitte, che non effettua rilievi sul tema plusvalenze».