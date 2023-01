Inchiesta Juve, oggi si decide il Processo Plusvalenze! E CR7 fa causa ai bianconeri

Inchiesta Juventus, ultime notizie: questa mattina alle ore 12.30 la Corte d'Appello della Federcalcio dovrà esprimersi sul caso delle plusvalenze e decidere se ammettere la revocazione del processo, come chiesto dalla Procura federale, oppure respingerla e chiudere definitivamente.

Inchiesta Juventus

Eppure non è detto che la Corte riapra il processo. Secondo Repubblica: "Ma la Corte potrebbe anche non ammettere la revocazione", replicando la decisione già presa a maggio scorso, quando tutti furono assolti. "Ora il procedimento rischia di morire prima di iniziare".

Inchiesta Juve. Nel frattempo, la Procura di Torino si prepara ad affrontare il maxi-processo che coinvolge la Juventus su più fronti, dal falso in bilancio alla famosa "carta Ronaldo", il documento che attesta la scrittura privata tra il club bianconero e il campione portoghese.

Come sottolinea l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, Cristiano Ronaldo vanta con la Juve un credito di oltre 19 milioni di euro, che adesso vuole indietro anche a costo di un'azione legale contro la sua ex squadra. Repubblica spiega: "Formalmente Ronaldo aveva firmato la rinuncia a quegli stipendi, su moduli regolari. E, assicura, non ha mai firmato le scritture private per riavere quei soldi indietro, con la Juve". Proprio la "carta Ronaldo" consentirà a CR7 di far valere i suoi diritti contro la società torinese.