Inchiesta Juve, Dybala vuota il sacco: "Eravamo contrari!". È la prova che i giocatori sapevano tutto

L'inchiesta Juventus si allarga sempre di più. Tra intercettazioni, audizioni e interrogatori, adesso la Procura di Torino ha collezionato un vero e proprio mare di documenti, adesso al vaglio della Procura federale del calcio.

Tra le testimonianze più preziose per la magistratura, riportate oggi in edicola da Repubblica, c'è quella del direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini, dalle cui parole si evince una denuncia del cosiddetto "sistema Paratici" delle plusvalenze artificiali. Un sistema del quale Cherubini ha ammesso di essere a conoscenza. Poi è toccato al dirigente Arrivabene fornire le sue risposte alle domande dei giudici inquirenti.

Inchiesta Juve, parla Dybala

A peggiorare la situazione della Juventus, però, è stato soprattutto l'ex calciatore Paulo Dybala. Ai pubblici ministeri ha confessato: "Io ero contrario all'accordo e con me anche gli altri giocatori stranieri. I senatori invece cercavano di trovare un accordo tra la società e il gruppo e alla fine sono loro che hanno comunicato alla società la decisione della squadra".

E quando un anno dopo la Juventus ha avanzato nuove richieste del genere ai calciatori, Dybala insiste: "Tutti avevamo dubbi. Era strana una seconda richiesta, molti hanno lasciato ai procuratori la scelta. Poi non cambiava nulla, era solo spostare i soldi. Se vai via, te li danno comunque... Era solo uno spostamento in avanti", si legge su Repubblica. Per i PM, queste sono le prove che i giocatori sapevano, così come erano a conoscenza del fatto che tali accordi si sarebbero basati su scritture private, che non sarebbero state depositate.