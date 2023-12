In 11 mesi si è ribaltato il calcio italiano: vendetta della Juventus che ha scucito lo scudetto dalla maglia del Napoli che ora è a 12 punti dalla vetta. Al Napoli, che non crede più in se stesso e che palesa una fragilità mentale evidente, sono mancati i guizzi dei campioni, ma anche la capacità di soffrire e di reagire alle difficoltà, quella che invece appartiene alla Juventus.