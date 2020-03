Repubblica: "Immobile ideale per sostituire Milik! Lotito è pronto a rinnovargli il contratto fino al 2025, ingaggio da oltre 4 milioni di euro"

Notizie calcio Napoli - Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale italiana, è uno dei calciatori italiani più corteggiati del momento. L'edizione odierna di Repubblica - Roma ha fatto il punto della situazione a proposito degli interessamenti per il bomber biancoceleste. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli non ha mai smesso di inserirlo tra i suoi obiettivi di mercato. Nei piani del ds Giuntoli, sarebbe l’ideale per sostituire Milik, in partenza. D’altronde già l’estate scorsa il centravanti aveva ricevuto proposte importanti. La Lazio è consapevole che il goleador sia nei desideri di tanti, ma non ha alcuna intenzione di farselo sfuggire. Per Inzaghi, Ciro fa parte degli intoccabili. E già si pianifica un nuovo contratto, per blindarlo ulteriormente. Quello attuale scade nel 2023 e prevede una base fissa da 3,245 milioni di euro netti all’anno, più vari bonus: 300mila euro per la qualificazione in Champions League, poi 100mila euro ogni 10 gol. Quindi in questa stagione il centravanti di Torre Annunziata, 30 reti tra campionato e Coppe, finirà per incassare oltre 3,8 milioni. Il nuovo contratto avrebbe scadenza 2025, quando Immobile avrà 35 anni, con un ingaggio che, tra base fissa più alta e bonus, andrebbe decisamente a superare i 4 milioni complessivi. Cifre da top club per un top player, quindi".