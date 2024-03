Immobile all'Inter? Tuttosport: contatto tra l'agente ed il club martedì scorso

Serie A - Ciro Immobile potrebbe essere un obiettivo di calciomercato dell'Inter come si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"Ciro è reduce da un’annata complicata - solo 10 gol totali - e già l’estate scorsa aveva pensato di andare via quando aveva ricevuto una ricca proposta dall’Arabia. Oggi l’addio sembra scontato, nonostante un contratto fino al 2026 con un ingaggio di 4 milioni più bonus. Martedì nell’albergo dove la dirigenza nerazzurra ha incontrato l’agente di Lautaro Martinez, c’è stato un via vai di procuratori e fra questi è passato pure Marco Sommella che cura gli interessi del centravanti della Lazio. L’agente ha voluto sondare il terreno, capire se l’Inter possa essere interessata, sapendo di avere una possibile sponda in Inzaghi".