Ilicic al Napoli, Il Mattino frena: "L'accordo può saltare in caso di Champions degli orobici: Percassi pronto ad aumentare l'ingaggio"

Il nome di Josip Ilicic sta girando nelle ultime ore per il calciomercato in entrata del Napoli. Con lo sloveno ci sarebbe un accordo triennale, ma come si legge nell'edizione odierna de Il Mattino non si escludono colpi di scena: "Il suo agente si è incontrato nei giorni scorsi con la dirigenza azzurra per trattare un ingaggio da poco più di 2 milioni di euro per le prossime tre stagioni. Un’offerta decisamente interessante per il fantasista sloveno che andrebbe a prendere più del doppio rispetto al suo attuale accordo con l’Atalanta, un accordo che per altro andrebbe in scadenza nel 2020. A questo punto, allora, la palla passa alla società di Percassi. In primis bisognerà scoprire quelle che saranno le sorti dell’Atalanta per la prossima stagione. In tal senso molto dipenderà dalla qualificazione in Champions della squadra di Gasperini. Entrare nelle prime quattro della serie A vorrebbe dire non solo avere la possibilità di sfidare le squadre più importanti del Mondo, ma anche garantirsi introiti importanti dalla Uefa e dai diritti tv. Un insieme di fattori che potrebbero consentire all’Atalanta di alzare il muro per Ilicic e blindarlo. Come? Proponendogli un rinnovo a condizioni più favorevoli rispetto a quelle attualmente già messe sul piatto".