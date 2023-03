Il vantaggio del Napoli sull'Inter diventa un problema di matematica a scuola! | FOTO

Tra quanto vincerà lo scudetto il Napoli? In città non si parla d'altro, è ormai conto alla rovescia per capire in quale giornata gli azzurri potranno festeggiare il tanto atteso tricolore. In una scuola di Torre del Greco, come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, una maestra ha trasformato in un problema di matematica la vicenda della lotta scudetto del Napoli:

"Questi calcoli sono diventati anche un problema di matematica in una scuola della Campania. L’aritmetica, argomento non sempre facile per gli alunni, può risultare più digeribile se è accostata alla passione per il Napoli. Il testo del problema è quanto meno singolare: «La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?». Il compito è stato assegnato lunedì scorso a Torre del Greco da un’insegnante, la maestra Lella, docente dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi. Come rendere più affascinante la matematica".

