Il Tempo - Tre calciatori si sono sentiti umiliati da Mourinho in Conference League. Anche l'umore della società è nero

Serie A - Tre calciatori si sono sentiti umiliati da Mourinho in Conference League. A dare la notizia è l'edizione odierna de Il Tempo che spiega la situazione.

"E non può essere certo buono l’umore di gente come Borja Mayoral, Villar e Kumbulla, umiliata dall’allenatore con le sue dichiarazioni oltre che con le scelte tecniche. E la società? I Friedkin non si espongono ma si confrontano di continuo con Mourinho e Pinto (lo hanno fatto anche ieri), non sono ovviamente felici di questa caduta ma al momento non sono previsti interventi di alcun tipo. Men che mai può essere considerato in bilico l’allenatore a cui hanno affidato la gestione e l’immagine di tutta la Roma. Proveranno ad accontentarlo sul mercato di gennaio, ma il messaggio che emerge da Trigoria è chiaro, anche alla luce dei conti del club in perenne «rosso» come confermato dal bilancio pubblicato ieri sera: per comprare almeno il terzino e il centrocampista invocati da Mourinho bisogna che vada via qualcuno".