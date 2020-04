Il solito Feltri attacca Napoli e il Sud: "Al Nord vogliamo andare a lavorare, non scendere in strada a suonare il mandolino"

Ultime notizie. Il solito Vittorio Feltri continua a parlare a ruota libera senza che nessuno prenda provvedimenti. Su Libero, infatti, è arrivata l'ennesima frecciata alla gente del Sud nel suo editoriale dal titolo "Senza fretta, ma il nord se ne andrà". Eccone un estratto:

"Dopo due mesi di detenzioni, cosa mai successa a memoria di vivente, mi sembra normale che i reclusi ne abbiano piene le scatole, non tanto di stare barricati tra le mura domestiche, quanto di non poter lavorare e guadagnarsi il pane che inizia a scarseggiare. Qui al Nord in particolare la gente è impaziente, non riscuote più lo stipendio, i piccoli risparmi familiari si sono esauriti, ovvio che punti a riprendere le proprie attività, questione di sopravvivenza. Non si tratta di correre in strada a suonare il mandolino, bensì di tornare in fabbrica pur con tutte le protezioni che evitino nuovi contagi".