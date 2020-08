Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Secolo XIX scrive: "Faggiano ha sempre avuto un canale preferenziale e ottimi rapporti con il Napoli e con il ds Giuntoli. A Parma ha portato Sepe e Inglese. E così è lecito pensare che per la costruzione del nuovo Genoa qualcosa possa arrivare anche dagli azzurri. Llorente è destinato a lasciare, lo stesso vale per Younes e per lo stesso Ounas. C’è eventualmente da battere la concorrenza del Benevento, con cui sta anche parlando di Lapadula2