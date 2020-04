Il Roma su Luperto: rinnova? Conviene domandarsi se il Napoli ha ancora fiducia in lui

Calciomercato Napoli - Il difensore del Napoli Sebastiano Luperto ha da tempo raggiunto l'accordo con la società per il rinnovo, mancava solo l’annuncio che è slittato per cause ormai note. Ne parla Il Roma:

"Quella stretta di mano virtuale resiste ancora e potrebbe comunque diventare “ufficialità” eppure il suo futuro, nel caso, resterebbe in bilico, per un motivo molto semplice: Luperto, anni 23, è nel pieno della propria crescita, ha voglia di giocare e di imporsi, sa di valere più di una costante panchina e per questo, quando tutto sarà rientrato, converrà domandarsi quanto ancora il Napoli abbia fiducia in lui"