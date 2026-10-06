Il Roma - Saltato allenamento congiunto con il Giugliano: il motivo del dietrofront di Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli aveva in programma un altro allenamento congiunto dopo quello con l'Avellino ma alla fine è saltato. A rivelarlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Roma che racconta di un dietrofront di Massimiliano Allegri che ha scelto un altro piano di lavoro per portare in condizione quei calciatori che non hanno preso parte alle convocazioni con le rispettive nazionale. La squadra prescelta per l'allenamento congiunto - come riporta Il Roma - era il Giugliano che milita nel girone C di Lega Pro.