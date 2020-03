Il Roma - Malcuit, il recupero si è fermato sul più bello

Notizie calcio Napoli - Il calcio che s’è fermato non ha fatto in tempo ad aspettarlo. Kevin Malcuit stava rincorrendo il suo recupero, avevaprevisto di rientrare a breve per poi ritrovare anche il campo, quello vero, fatto di partite e non solo allenamenti, ma è tutto sospeso da febbraio e allora anche il suo recupero, da casa, avrà tempi differenti.

Stagione difficile, questa che sembra infinita, per il terzino del Napoli. Si è infortunato a fine ottobre, è stato operato, c’ha messo del tempo - il giusto - per recuperare e ora era vicino alla fine del tunnel, sarebbero servite altre poche settimane prima di riappropriarsi del suo ruolo e di quella voglia umana di tornare a giocare. Malcuit, come altri, è stato fermo ai box accentuando l’emergenza difensiva. Per fortuna c'era Di Lorenzo e poi Gattuso ha riscoperto anche Hysaj, così

la corsia destra non si è mai sentita troppo sola nonostante un vuoto durato diversi mesi.

INFORTUNIO. Malcuit si è infortunato lo scorso 27 ottobre sul campo della Spal, tre giorni dopo è stato operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e ai due menischi. Si è trattato di un intervento complesso, per fortuna è andato bene, così come il recupero, con lo staff medico che lo ha seguito quotidianamente programmando per lui una ripresa prudente, senza bruciare le tappe, per evitare nuove ricadute. Tutto stava andando per il meglio, Malcuit aspettava solo di poter rientrare definitivamente in gruppo, poi lo stop che nessuno si sarebbe aspettato. Ora da casa, come i compagni, prova a sentirsi meno solo, ma allenarsi distante dagli altri non è come farlo tutti insieme. L'imprevisto nell'imprevisto ha cambiato i piani e anche i programmi. Con una domanda ricorrente che è la sua ma anche di tutti gli altri: quando si potrà tornare a giocare?

VOLTARE PAGINA. Se potesse, Malcuit resetterebbe volentieri tutto: questa stagione è stata fin troppo complessa, non c'è stato solo l'infortunio che ha reso amaro il suo tramonto di 2019 ma le difficoltà collettive di una squadra che si è persa per poi ritrovarsi e infine il dramma mondiale che ha colpito tutti. Sono pochi i ricordi felici per Malcuit, che ad inizio stagione ha pagato la concorrenza di Di Lorenzo, lavorando è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, poi l'infortunio e ora questo senso di incertezza che dura da diversi giorni e proseguirà anche in futuro. Perché nessuno sa quando la giostra potrà ricominciare a girare e quando accadrà Malcuit dovrà comunque fare i conti col suo, di recupero. Che procede senza intoppi ma da casa, da solo, diventa tutto più difficile.