Il Roma - Maksimovic ha la fiducia di Ancelotti, si lavora anche al rinnovo contrattuale

Notizie Calcio - Dopo un ottimo precampionato, Nikola Maksimovic spera di giocare quest'anno anche se Ancelotti ha fatto capire che saranno Koulibaly e Manolas i titolari. Il Napoli, però, ritiene incedibile il difensore, infatti sta lavorando per il rinnovo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma.

Maksimovic cercherà di confermare la fiducia che nutre in lui Ancelotti, è pronto a raccogliere le sue chance e, soprattutto, continuerà a trattare col Napoli per il rinnovo di contratto. Le parti sembravano vicine all'intesa, poi c'è stata una frenata, ora col mercato chiuso si può tornare a discutere di questo argomento per cercare un'intesa che sia definitiva o, a fine stagione, fare scelte diverse, per il bene collettivo.