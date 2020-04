Il Roma - Insigne-Raiola, in programma c'era una cessione che avrebbe fatto guadagnare tutti! Ora cercherà di legarsi a vita al Napoli

Calciomercato Napoli - Bye bye Raiola. È durato poco il rapporto tra Lorenzo Insigne e il famoso procuratore sportivo, come racconta l'edizione odierna de Il Roma:

"Si pensava ad un idillio fantastico tra i due, probabilmente in programma c'era anche una cessione che facesse guadagnare tanti soldi a tutte le parti. Molto probabilmente Insigne andava consigliato bene sulla questione ammutinamento.

È successo di tutto e di più. Fino alla scelta di dividere le strade e di andare ognuno per la propria strada. Forse anche dovuto alla voglia di voler rimanere a lungo con il Napoli.

La cosa certa è che Insigne dal Napoli non vuole andare via. Il rapporto finirebbe a giugno 2022, avendo 29 anni starebbe nelle condizioni di rimanere altre quattro stagioni e quindi fino al 2026. Insigne si sente il Napoli sulla pelle ed è per questo che cercherà di legarsi a vita"