Il Roma - Conte "frenato" dall’amicizia con De Laurentiis, ecco perché potrebbe rifiutare il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Roma fa il punto della situazione in merito alla vicenda Conte-Napoli in un articolo a cura di Giovanni Scotto:

"Paradossalmente potrebbe essere proprio l’amicizia tra Conte e De Laurentiis il motivo dell'eventuale “no” di Antonio al Napoli. I due si conoscono da anni e si sentono spesso. C’è reciproca stima e affetto. Argomento prediletto, oltre al calcio, la città di Napoli e le sue bellezze, con tanto di scambi di consigli su luoghi e locali da visitare. La famiglia dell’allenatore leccese conosce bene il territorio e sarebbe disposta a prendere casa, quindi la tentazione c’è. Ma a frenare Conte c’è proprio l’amicizia con De Laurentiis. All’ex allenatore dell’Inter dispiacerebbe compromettere i rapporti e rovinarla. Il salentino sa che vuole totale carta bianca e che vuole decidere su tutto, perfino su cosa i giocatori devono mangiare. De Laurentiis, che gli ha dato comunque le più totali garanzie, rischierebbe, prima o poi, di irrompere nell’equilibrio. Questo il timore di Conte, che se rispettasse le sue abitudini non farebbe nemmeno entrare il presidente a osservare gli allenamenti. Ma proprio questo metodo di lavoro potrebbe compromettere i rapporti personali tra i due, che sono sempre stati cordiali. Una coesistenza sulla carta difficile, anche se l'allenatore ha ricevuto tutte le garanzie possibili e non vuole allenare all'estero. Con le poche persone alle quali il presidente confida qualcosa nessun indizio particolare, se non che Conte arriverà solo se ci saranno le condizioni giuste. Quello che sembra chiaro è che De Laurentiis aspetta la risposta di Conte senza mettere fretta e porre ultimatum".