Allegri studia il ritorno alla difesa a tre? Napoli-Frosinone esame verità, Max deve cambiare storia a questa stagione

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Roma - in un articolo a firma di Salvatore Caiazza - si parla così del lavoro di Max Allegri nelle prossime settimane:

"Sono state lunghe tre settimane senza il calcio. Naturalmente quello dei club. In ventuno giorni ci siamo appassionati all'Italia di Mancini che stasera chiude il primo ciclo di Nations League a Bologna contro la Turchia. [...] Sabato intanto torna il campionato. Per Allegri ci sono gli esami verità. Dopo un incipit abbastanza difficile, il tecnico toscano è chiamato a dimostrare il suo vero valore alla guida degli azzurri . Deve cambiare la storia di una stagione che per lui è importantissima . Ha sette punti in classifica con solo sette gol segnati. È troppo poco tutto. Ha avuto tanto tempo per poter capire cosa fare.

Magari ha studiato il modulo a lui tanto caro. Contro il Frosinone si potrebbe tornare alla difesa a tre. Inutile snaturarsi se le cose non vanno bene. Nei primi sei incontri (compresa la gara di Champions con l'Arsenal) il 4-3-3 non ha fatto vedere chissà che. E quindi serve la migliore soluzione. Che sicuramente Allegri avrà. Aveva chiesto un periodo di prova. Che è finito con il pareggio in casa della Fiorentina. L'attesa adesso è finita. Ha nove gare da disputare in meno di un mese. È un tour de force niente male per un Napoli che, purtroppo, ha perso Favasuli. Ma che ritrova McTominay. E se Anguissa dovesse mettersi in gareggiata senza lasciarsi distrarre dal rinnovo sarebbe cosa gradita. De Bruyne, poi, in Nazionale ha dimostrato di essere ancora un campione. Meglio di così si muore...".