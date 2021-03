CorSport rivela: ecco perché Gattuso allontanò Mario Rui dall'allenamento due settimane fa

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Mario Rui: "L'unica novità sarà Mario Rui, uno dei simboli del nuovo corso all'insegna delle bocche cucite - del silenzio stampa assoluto - e degli uomini volitivi. Prima del Bologna, e dopo una serie di panchine, Mario fu anche allontanato da un allenamento perché additato di atteggiamento non esattamente costruttivo, ma due settimane fa equivalgono a un secolo per il nuovo Napoli tornato a inseguire la Champions con lo sguardo fiero e il jolly del recupero con la Juve in tasca"