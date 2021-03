Il rammarico di Gazzetta per Ghoulam: che peccato! Stava andando bene tant’è che Gattuso l’aveva promosso titolare

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Gli toccherà ricominciare. In quegli istanti gli saranno venuti in mente i sacrifici fatti negli ultimi anni, le sofferenze per i due interventi subiti. Peccato! Da qualche settimana le cose andavano bene, Faouzi Ghoulam stava rispondendo alle sollecitazioni, tant’è che Gattuso l’aveva promosso titolare. Era parso che il Napoli avesse ritrovato l’esterno sinistro protagonista della conquista di una Coppa Italia e una Supercoppa italiana nell’era Benitez e divenuto punto di riferimento nella squadra di Sarri. L’illusione è durata poco, è svanita al 20’ del match di domenica sera con il Bologna quando, nel tentativo di contrastare un avversario, è saltato il ginocchio sinistro".