Il programma di Spalletti per avere il Napoli al top: i dettagli su Rrahmani, Sirigu e Demme

Dopo il Winter Football Series ad Antalya, il Napoli riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri in questo periodo di preparazione affronteranno due amichevoli allo Stadio Maradona: il 17 dicembre contro il Villarreal alle ore 20.30 e il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). Ne parla il Corriere dello Sport.

Il programma di Spalletti per avere il Napoli al top

“Un programma studiato ovviamente per arrivare in buone condizione il 4 gennaio a San Siro con l'Inter, il primo impegno ufficiale della seconda parte di una stagione finora trionfale. Da valutare i progressi di Rrahmani e Sirigu, entrambi reduci da problematiche muscolari, e poi quelli di Demme, fuori con gli inglesi per un affaticamento. Secondo quanto confermato da Spalletti, tra l'altro, Rrahmani ricomincerà a lavorare con il pallone proprio in questa settimana: l'obiettivo è che possa collezionare almeno qualche minuto mercoledì prossimo al Maradona con il Lilla”

