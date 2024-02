Il piano Champions del Napoli in 42 giorni

Ultime notizie Napoli - La classifica, unita al rendimento della squadra nelle ultime 11 partite, consiglia un atteggiamento prudente nel gioco delle previsioni della corsa Champions per il Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il Napoli è nono a 25 punti dall’Inter, 18 dalla Juventus, 17 dal Milan e a 7 dall’Atalanta e dal Bologna, quarti:

“Se il Napoli vuole la Champions deve ricominciare a vincere. Genoa in casa, poi le trasferte di Cagliari e con il Sassuolo. A marzo Juve e Torino al Maradona, a San Siro a sfidare l’Inter e per finire scontro diretto con l’Atalanta il 30: data in cui sarà possibile stilare il bilancio delle possibilità di qualificazione del Napoli. Tutto dipende dalla maratona che comincerà sabato e si concluderà il 30 marzo: i 42 giorni della verità all’ultimo sospiro”