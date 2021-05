Il nuovo singolo di Diego Moreno: "Dieguito Tango", è un omaggio a Maradona

Ultime Napoli - Trent’anni fa, nel 1991, Diego Armando Maradona lasciava Napoli e il Napoli dopo un settennato fatto di trionfi calcistici. Il prossimo 10 maggio un altro Diego, argentino e napoletano come Maradona, pubblicherà «Dieguito Tango»: il nuovo singolo del musicista Diego Moreno è stato scritto da un monumento della canzone napoletana, Fausto Cigliano, in quel 1987 che vide il Napoli campione d’Italia:

«Fausto ha colto l’essenza del “D10S de la pelota”», spiega Moreno a Il Corriere dello Mezzogiorno: «L’ho sentito al telefono in questi giorni – racconta – ed era molto felice per questa mia versione all’insegna del più autentico tango argentino. Con il Napoli e con la nazionale argentina, Diego ha scritto un capitolo unico della storia del calcio mondiale». Il brano è pubblicato in lingua napoletana e in spagnolo: «Abbiamo realizzato il singolo sotto la direzione di Juan Pablo Gez Carballo, componente del Quinteto Triunfal, prestigiosa formazione argentina che porta in scena il grande repertorio di Astor Piazzolla», commenta il cantautore sudamericano. «Dieguito Tango» è un tassello del progetto «TangoScugnizzo», patrocinato dall’Ambasciata d’Argentina in Italia, ideato da Moreno e portato in scena da oltre dieci anni in tutta Italia. Registrato a Mar Del Plata e a Napoli, il singolo è accompagnato da un video realizzato da Juan Pablo & Ivo per la regia di Ivan Russo.