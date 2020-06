Il Napoli vince la coppa, Gattuso parla ad ADL dei premi alla squadra, Il Mattino: c'è il consenso del presidente, un lungo applauso e parte la festa

Ultime calcio Napoli - La festa è azzurra. Il grande abbraccio a centrocampo subito dopo il trionfo ai rigori sulla Juve. C'è Gattuso che parla ai giocatori, li ringrazia per il senso di appartenenza e lo spirito di sacrificio, si commuove e per lui scatta un applauso interminabile.

De Laurentiis-Insigne

Come riporta Il Mattino:

"Gattuso dopo il discorso alla squadra parla a De Laurentiis dei premi alla squadra e strappa il consenso del presidente e a quel punto scatta un grande applauso dei giocatori. Ovazione per il presidente azzurro che si è rivolto agli azzurri e si sono sentite le parola « soldi» e poi «Ora andiamo in Champions». Gli azzurri lanciano in area per festeggiare sia il tecnico che De Laurentiis, il trionfo in coppa Italia è stato il modo migliore per l'abbraccio tra il presidente e i giocatori con i momenti di tensione dei mesi scorsi ormai alle spalle. A fine partita il presidente azzurro ha parlato in conferenza stampa dell'argomento multe ed è arrivata da parte sua la schiarita sulla situazione spinosa degli ultimi mesi. «L'era di Gattuso ha cancellato quella precedente. Non stiamo parlando delle multe, è un argomento che ho rimosso grazie al lavoro di Gattuso». La vittoria della coppa Italia, la sesta della storia azzurra, la terza dell'era De Laurentiis è servita a compattare al massimo l'ambiente con le parole distensive del presidente su uno degli argomenti più scottanti, quello relativo alle multe per il rifiuto degli azzurri di tornare in ritiro dopo il match di Champions League con il Salisburgo".