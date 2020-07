Il Napoli se l'è presa col mediocre Giua, ma il reale problema è un altro. Repubblica: Osimhen sarà di aiuto?

Ultime calcio Napoli - Sconfitta di rigore per il Napoli, condannato al Tardini (2-1) dai tiri dal dischetto di Caprari e Kulusevski. Anche il gol degli azzurri è arrivato dagli undici metri, inutile la trasformazione di Insigne.

Gattuso-D'Aversa

Come riporta La Repubblica:

"La squadra di Gattuso se l’è presa con il mediocre arbitro Giua, ma paga una fase di appannamento e i problemi in zona gol. C’era attesa soprattutto per il debutto di Lozano da prima punta, anche se si è capito subito che per il messicano non sarebbe stato facile districarsi negli spazi stretti. Ma Gattuso s’è dovuto per forza presentare al Tardini con un tridente sperimentale e perfino più tenero del solito. La mancanza di un vero uomo d’area continua a essere per il Napoli un grave handicap e i disagi sotto porta vengono accentuati in questa fase della stagione da caldo e stanchezza: più penalizzanti per una squadra che gioca sempre con il 4- 3- 3. Saltare l’uomo diventa un’impresa, infatti, quando manca la indispensabile brillantezza. Per questo il club azzurro ha già deciso per il futuro di mettere un pietra sul lunga e a tratti esaltante era del falso nueve, rafforzando il reparto offensivo con un centravanti di ruolo. Il prescelto è il promettente ed esplosivo nigeriano Victor Osimhen, 22 anni, il cui acquisto dal Lille (60 milioni) sta finalmente per essere definito: al termine di una telenovela".