Il Napoli ritrova i tifosi: a Dimaro si può confermare la prenotazione digitale per i posti allo stadio

Napoli Calcio - Dal primo luglio terminerà anche il silenzio stampa del Napoli, bisognerà ripartire per ritrovare l’entusiasmo giusto in vista di una stagione che sancirà anche l’abbraccio reale con la gente.

“Il primo antipasto ci sarà in estate, l’appuntamento a Dimaro-Folgarida è cerchiato in rosso. La Val di Sole è una costante che è stata cancellata soltanto dal Covid 19: adesso si riparte e lo stadio di Carciato riaprirà il 15 luglio per l’allenamento del Napoli di Spalletti.

L’idea è quella di confermare la prenotazione digitale come già accaduto a Castel di Sangro in modo da regolamentare l’accesso nel migliore dei modi, l’incontro con il pubblico sarà poi ripetuto in Abruzzo”