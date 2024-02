Il Napoli resta al Maradona e gioca con gru e operai al lavoro? La possibile strategia

Ultime notizie Napoli - Il Napoli cerca casa? Ne parla Il Mattino. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il Comune retto dal sindaco Gaetano Manfredi hanno iniziato a discutere del futuro del Maradona in funzione di Euro 2032. Con relativi lavori.

Perché Napoli diventi una delle sedi italiane della kermesse continentale c'è bisogno che la struttura di Fuorigrotta venga rifatta in buona parte a iniziare dalla eliminazione della pista di atletica:

"Se si fanno i lavori è difficile - tuttavia non impossibile - restare al Maradona mentre sono in azione gru e operai. Liberare la struttura significherebbe terminare i lavori in tempi più stretti. La seconda opzione è quella invece di restare a Fuorigrotta e fare i lavori a step, un pezzo alla volta, in questo modo gli azzurri e i loro tifosi non dovrebbero migrare per giocare e assistere alle partite. Ma i tempi si allungherebbero. In occasione dei mondiali del 1990 questa fu la strategia"