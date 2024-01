Il Napoli può sfruttare un grande vantaggio per la Supercoppa

L'edizione in edicola oggi di Repubblica, commenta le ultime notizie in vista di Napoli-Fiorentina semifinale di Coppa Italia:

"Di nuovo nel deserto, che portò fortuna al Napoli nell’inverno del 2014 a Doha, dove gli azzurri si aggiudicarono la Supercoppa Italiana battendo ai rigori la Juve al termine di un’entusiasmante finale. Stavolta il trofeo si assegnerà in Arabia Saudita ed è cambiata la formula della manifestazione, che prevede pure le semifinali e la partecipazione di ben quattro squadre, con Fiorentina, Inter e Lazio in lizza per la conquista del titolo e anche del ricco jackpot da 8 milioni. Il cammino è quindi più duro e ai campioni d’Italia è spettato di diritto un unico privilegio: la scelta prioritaria del migliore centro sportivo in cui svolgere gli allenamenti, l’Al Shabab Stadium, dove in mattinata Walter Mazzarri e i giocatori sono scesi subito in campo per un’intensa seduta di preparazione. L’anticipo al sabato del derby con la Salernitana ha permesso a Di Lorenzo e compagni di sbarcare per primi a Riyadh, con 24 ore d’anticipo nei confronti delle altre tre contendenti. A conti fatti si tratta di un altro vantaggio da sfruttare al massimo, per smaltire le fatiche del lungo viaggio e il fastidio per il cambio del fuso orario ( lancette di due ore più avanti) limitando lo stress".