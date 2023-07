Il Napoli può restare senza DS? Ecco cosa prevede il regolamento

Calcio Napoli - Il Napoli può restare senza direttore sportivo? L'addio di Cristiano Giuntoli ha lasciato vuota questa casella dell'organigramma che al momento non è stata occupata da nessuno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega cosa prevede il regolamento federale per quanto riguarda la nomina del direttore sportivo.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Cristiano Giuntoli è andato via, è andato alla Juve, ma il Napoli non ha inserito nell’organigramma della stagione 2023-2024 cominciata sabato - primo luglio - il nome del nuovo direttore sportivo. Casella vuota, per il momento, ma nessuna fretta burocratica: da regolamento, il club ha tempo fino al 15 settembre per indicarne uno. E dovrà farlo. Formalità a parte, in questa fase a dirigere il mercato a stretto contatto con Rudi Garcia è Aurelio De Laurentiis. Il presidente. Con lui, a gestire contatti e rapporti, gli uomini dell’area scouting: Maurizio Micheli, Leonardo Mantovani e Nico de Cobellis".