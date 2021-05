Il Napoli può presentare Spalletti solo con la deroga dell'Inter! CdM: ha diritto al premio scudetto, parti al lavoro per mediare

Ultime notizie Napoli - Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, da due giorni tra il Napoli e l’ufficio legale di Spalletti c’è il confronto sui contratti.

"Per l’ufficialità e la presentazione, oltre all’intesa sulla contrattualistica, serve una deroga dall’Inter perché Spalletti è sotto contratto fino al 30 giugno. Le parti sono al lavoro per trovare la mediazione, Spalletti da tesserato ha diritto al premio scudetto, sotto il profilo burocratico è fondamentale che l’Inter lo liberi per poter formalmente avviare la sua nuova esperienza napoletana"