Il Napoli può far marcire la fiaba delll'Union Berlino: a rischio un record negativo per il calcio tedesco

Ultime notizie Napoli - La fiaba dell’Union Berlino sorprendente matricola di Champions League non promette un lieto fine. Soprattutto in vista del match di Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

Il Napoli può far entrare l'Union Berlino nella storia

Domani sera a Napoli i biancorossi di Fischer in caso di sconfitta stabiliranno un nuovo record negativo per il calcio tedesco: 13 ko di fila tra Bundesliga e Champions.