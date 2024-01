Il Napoli proverà a prendere Dragusin sfruttando due contropartite

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in chiave calciomercato Napoli:



"Il Tottenham è in vantaggio su Dragusin, il giocatore e il suo entourage preferiscono gli Spurs e sono disposti anche ad attendere la fine della stagione per il trasferimento. Fino a quando non saranno definiti tutti gli accordi tra il Tottenham, il Genoa e il giocatore, il Napoli proverà a prendere Dragusin magari sfruttando le contropartite Ostigard e Zanoli. Le qualità del difensore rumeno, autore anche di due gol e un assist nel campionato in corso, e i suoi margini di miglioramento hanno spinto il Napoli ad arrivare fino ad una proposta economica di 20 milioni di euro".