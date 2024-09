Il Napoli pensa al centrocampo a tre? Gazzetta: potrebbe tornare di moda per sfruttare al meglio due azzurri

Ultime notizie SSC Napoli - Con una sola gara a settimana, alla lunga qualcosa potrebbe cambiare in casa Napoli e l’ipotesi di cercare una soluzione con tre centrocampisti è in fase di studio come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il Napoli pensa al centrocampo a tre?

Per valorizzare e capitalizzare al meglio le qualità dei due scozzesi, diverse e compatibilissime con quelle di Lobotka e Anguissa: