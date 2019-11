Il Napoli non vince da 6 partite, solo 2 volte Ancelotti ha fatto peggio: il dato

Come riportano i colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri non vincono da sei gare, dal 23 ottobre a Salisburgo (3-2). Non era venuto qui «per pettinare le bambole» aveva detto. Ma intanto bisogna risalire alla stagione 2010/11 quando era al Chelsea per trovare una striscia negativa di sei gare senza vittorie. Solo due volte, nella sua carriera, ha fatto peggio: quando era al Parma (otto partite senza vittorie) nel ‘99 e nel 2001/02 quando alla Juventus tra il 10 gennaio e il 19 febbraio le gare senza successi furono sette.