Il Napoli vende Zielinski? Repubblica: non ha mai fatto salto di qualità, avviata una profonda riflessione

Calcio Napoli - Il Napoli mette in vendita Zielinski? L'edizione napoletana di Repubblica scrive che sono state avviate delle riflessioni sul centrocampista polacco che ormai ha fatto della continuità di rendimento il suo lato debole in questi anni di Napoli. Il centrocampista è stato tra i peggiori in campo nelle ultime gare ed a 28 anni tutto può succedere.

Zielinski

Il Napoli vende Zielinski?

"Spalletti dovrà trovare delle alternative ma soprattutto risposte da chi adesso sta deludendo. In cima alla lista c’è Piotr Zielinski. Il rendimento del polacco è calato negli ultimi due mesi e non c’è stata neanche quella risposta a livello caratteriale dopo che ha perso la maglia da titolare. Le prestazioni da subentrato sono state insufficienti, compresa l’ultima contro la Roma, quando ha sostituito proprio Lobotka. Spalletti lo ha difeso alla vigilia del match con i giallorossi («Diventerà un grande»), ma intanto una riflessione sul talento polacco è cominciata: le qualità tecniche non sono in discussione, quelle mentali sì. Tra un mese Zielinski compirà 28 anni e l’atteso salto di qualità non c’è mai stato".