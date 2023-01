Il Napoli ha una panchina d’oro: 10 punti in più grazie ai subentranti, il dato

Il Napoli ha una panchina d’oro: il gol di Simeone nella partita contro la Roma, l’impatto di Elmas, Olivera, Raspadori sono il manifesto del valore della rosa ma anche della capacità di sfruttarla.

Luciano Spalletti

L'attacco di Spalletti sta facendo la differenza

Il Napoli ha segnato 16 gol stagionali con i subentranti, 11 in campionato e 5 in Champions League, mettendo insieme 70 reti che certificano il miglior attacco in campionato e nei gironi di Champions League.

In campionato il peso della panchina è fondamentale, riuscendo ad essere determinante con 10 punti, in cinque occasioni. Osimhen, Simeone e Raspadori portano in dote un bottino di 28 reti, il 40% di quelle complessivamente realizzate dal Napoli. Considerando anche Elmas nel tridente offensivo, la squadra di Spalletti ha messo a segno 50 gol che sono il 71,4% di quelle stagionali.

