Il Napoli ha perso la testa della classifica dopo 35 giornate: lo era dalla sesta giornata dello scorso campionato, dalla vittoria con lo Spezia per 1-0. Ai ragazzi, al termine del match di sabato, Garcia ha ribadito di stare tranquilli, di avere fiducia e che il primo tempo è stato giocato a buonissimo livello. Concetti che ha poi voluto confermare anche nella via crucis di interviste post-gara. Rudi Garcia non pensa che il Napoli abbia smarrito la strada.