Il Napoli chiude la lotta scudetto? Repubblica: la sua vittoria a San Siro innesca la fuga dell’Inter e la mischia in zona Champions

Ultime notizie Napoli - La rivincita di Gattuso, gloria ripudiata del grande Milan e oggetto di critiche smodate a Napoli, ha forse chiuso la gara per lo scudetto, secondo Repubblica.

“La sua vittoria a San Siro, con finale infuocato dal rigore reclamato da Hernandez per contrasto di Bakayoko e negato da Pasqua al video, innesca la fuga dell’Inter e la mischia in zona Champions alle sue spalle: vi rientra adesso anche il Napoli, e non solo perché lo dice la classifica, mentre il Milan sconta una volta di più gli stenti in casa, dove non vince da oltre un mese”