Il Napoli cercava da anni un giocatore come McTominay: ecco cos'ha stregato i dirigenti

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'inserimento in azzurro di Scott McTominay:

"C’è un’attesa spasmodica soprattutto per quanto riguarda McTominay: ha la caratteristiche che il Napoli cercava da anni. È forte fisicamente, ha la capacità d’inserimento in area di rigore e sa farsi rispettare pure sui calci piazzati. La miscela può risolvere molti problemi d’equilibrio, palesati nelle prime tre giornate di campionato.McTominay scalpita: martedì sarà al Training Center di Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti (oggi ancora doppia seduta e test in famiglia con la Primavera) assieme a Gilmour".