Il Napoli attende Spalletti per il mercato, CdM: la dirigenza lo aspetta per imbastire le strategie e i primi movimenti

Ultime notizie Napoli - La definizione ufficiale dell’intesa con Spalletti è fondamentale per programmare tutta l’attività del Napoli, come racconta il Corriere del Mezzogiorno.

"Nella calda estate del Napoli ci sarà anche il mercato, la dirigenza attende l’arrivo di Spalletti per imbastire le strategie e i primi movimenti, oltre le valutazioni che sicuramente in maniera informale sono state già compiute visto che i primi contatti risalgono a gennaio. Il Napoli è pronto per accogliere Spalletti, convinto dall’esperienza, dalla personalità ma anche dal patrimonio tattico che può mettere a disposizione, senza stravolgere l’identità di questo gruppo"